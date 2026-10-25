Rukovodstvo minhenskog Bajerna izdalo je striktnu direktivu svima koji planiraju posetu treneru Vensanu Kompaniju u bolnici – sa belgijskim stručnjakom niko ne sme da priča o fudbalu.

Kompani je i dalje hospitalizovan, a lekarski tim nastavlja sa detaljnim ispitivanjima kako bi se utvrdio tačan uzrok zdravstvenog problema. Zbog toga nemački gigant želi da svog stratega u potpunosti poštedi stresa kako bi se posvetio oporavku, nakon što se u petak iznenada srušio u klupskom trening centru.

Prema navodima nemačkog „Bilda“, klub je svima koji dolaze u posetu jasno stavio do znanja da se suzdrže od tema koje se tiču utakmica, taktike i stanja u ekipi, sa ciljem da se šef struke maksimalno zaštiti od profesionalnog pritiska.

- To je nedvosmislena poruka koja stiže iz kluba. Svima je strogo naloženo da sa Kompanijem ne progovaraju o fudbalu, kako bi napokon mogao mirno da se posveti oporavku - otkrio je novinar „Bilda“ Kristijan Falk u emisiji „Lage der Liga“.