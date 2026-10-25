Parni valjak je poražen od Čukaričkog u Humskoj sa 2:0, a posle još jednog neuspeha, crno-beli se nalaze na poziciji broj deset sa 11 osvojenih bodova iz 12 odigranih utakmica i trenutno deli mesto sa OfK Beogradom. Partizan će imati priliku da u sredu protiv Radničkog iz Niša konačno trijumfuje i pobegne Romantičarima na tri poena razlike.

Vojvodina je osvojila samo bod protiv Mladosti iz Lučana, te je sada na osam koraka zaostatka u odnosu na Crvenu zvezdu, koja je u poslednjoj utakmici 13. kola slavila minimalnim rezultatom protiv OFK Beograda.

Novi Pazar je prekinuo niz od četiri utakmice bez pobede, a Nenad Lalatović je prvi trijumf zabeležio u Nišu, gde je nadigrao Radnički i svog učenika Nikolu Drinčića sa 2:0.

Jedan od derbija kola između Železničara i IMT-a pripao je Pančevcima, Radnički iz Kragujevca je minimcem savladao Radnik, dok je Zemun upisao prvu superligašku pobedu protiv Mačve.