Fudbaler Santosa Nejmar, priznao je da više voli da igra fudbal nego da ga gleda na malim ekranima.

Brazilac je istakao da radije preskače najvažniju sporednu stvar na svetu kada je u pitanju praćenje mečeva iz lože ili ispred TV ekrana.

- Ne volim da gledam fudbal iz lože niti preko televizije. Volim košarku, ali i nju pratim samo povremeno. Nerviram se dok gledam fudbal - rekao je Nejmar za "O Globo", pa dodao:



- Kada sam o tome pričao u intervjuima ili prijateljima, niko mi nije verovao. Volim fudbal, ali volim da ga igram. A da sedim na kauču i upalim televizor da bih gledao utakmicu, to jednostavno ne mogu.

Prisetio se perioda kada je nastupao za Barselonu i Pari Sen Žermen.

- Kada su momci boravili kod mene dok sam igrao za te klubove, subotom i nedeljom na TV nije bilo ničega osim fudbala. Užasno sam se nervirao i nisam hteo ni da uđem u dnevnu sobu.

Otkrio je svoje planove kad završi karijeru.

- Jasno je da ću, kada se povučem, provesti čitavu godinu bez ikakvih obaveza. Živeću jednostavno: ako mi se tog dana igra fudbal, igraću. Ali ako tog dana ne budem raspoložen ni za šta, neću raditi apsolutno ništa.