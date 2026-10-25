Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su ekipu OFK Beograda na Karaburmi u 13. kolu Superlige Srbije rezultatom 1:0

Jedini pogodak na meču postigao je Aleksandar Katai u nadoknadi prvog poluvremena.

Postigao ga je glavom nakon centaršuta Loizua i tako matirao Vuka Draškića na golu romantičara.

Do kraja nije bilo promene rezultata, pa je tako Crvena zvezda upisala nova tri boda.

Crveno-beli zauzimaju prvu poziciju sa 37 bodova, imaju osam više od drugoplasirane Vojvodine, dok je OFK Beograd na 11. poziciji sa isto toliko bodova.

Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa utakmice:

OFK Beograd - Crvena zvezda (0:1)

OFK Beograd: Draškić, Despotovski, Pavlović, Maraš, Stojanović, Momčilović, Ture, Aderodžu, Penja, De Bar, Silue.

Crvena zvezda: Radanović, Gudelj, Veljković, Nakajama, Krunić, Mo Čam, Kostov, Lučić, Loizu, Ristić, Katai.

Drugo poluvreme:

Kraj utakmice na Karaburmi!

76. minut - Nova šansa za OFK, Silue je šutirao, ali, golman crveno-belih je reagovao

70. minut - Katai je ponovo bio u prilici, ali, ništa od toga

60. minut - Miran tempo utakmice...Loizu je zapretio, ali, nije bilo opasnosti po gol OFK Beograda

46. minut - Počelo je drugo poluvreme na Karaburmi

Prvo poluvreme:

45+1 - Goool! Katai je strelac u nadoknadi vremena i to glavom nakon centaršuta Loizua (0:1)

30. minut - Pola sata igre je za nama, i dalje bez prave šanse, Zvezda ima više loptu u nogama

20. minut - Nije baš bila prijatna situacija za crveno-bele, Momčilović je bio brži od Radanovića, ali, morao je da šutira iz mrtvog ugla, pa nije bilo razloga za brigu odbrane gostiju

14. minut - Krunić je prosledio loptu do Kataija, on je zatresao mrežu, ali je vidna bila ofsajd pozicija

6. minut - Prva ozbiljnija prilika za Zvezdu, Lučije je lepo odložio za Kataija, koji je tražio Loizua na drugoj strani, čudan let je imala lopta, ali je intervenisao Draškić i sproveo loptu u korner

1.minut - Počela je utakmica, Zvezda posle 13 godina na Omladinskom stadionu

15.15 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču 13. kola Superlige Srbije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa Karaburme.