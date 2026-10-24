Ognjen Mimović je potpuno neplanirano ostao u Fenerbahčeu za ovu polusezonu, ali će izvesno napustiti klub tokom zime. Da li je to šansa da ga Crvena zvezda konačno vrati?

U turskom velikanu je definitivno odlučeno da se ne računa na mladog srpskog desnog beka, iako je prethodno registrovan za Ligu šampiona.

U Feneru će se ponovo stvoriti višak stranaca na zimu, nakon što se Džejden Osterfolde oporavi od povrede.

Fenerbahče ima nameru da već sada započne pregovore sa zainteresovanim klubovima o eventualnom transferu Mimovića na zimu.

Crvena zvezda je želela da vrati Mimovića na Marakanu minulog leta, ali nije došlo do dogovora, jer je Fener nameravao da ga proda i to ne za malo obeštećenje, ili eventualno pozajmi nekom turskom klubu.

Sada je možda konačno došlo pravo vreme za povratak na Marakanu nakon dve godine, pošto se Ognjen Mimović potpuno izgubio od napuštanja srpskog šampiona, gde je svojevremeno eksplodirao igrački tokom samo jedne polusezone i postao A reprezentativac Srbije.