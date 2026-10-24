Pojava Stefana Bajčetića u seniorskim vodama izazvala je veliko interesovanje javnosti. Talentovani španski đak, srpskog porekla, dugo je važio za jednog od najvećih talenata škole slavnog Liverpula.

Usporile su povrede razvoj sina Srđana Bajčetića, ali nema sumnje da mladi vezista tek treba da pokaže svoj potencijal koji ga nesumnjivo krasi.

Nedavno se vratio u Seltu, gde bi danas kroz rezervni tim trebalo da upiše prvi zvaničan nastup posle 529 dana pauze.

"Pokušaćemo da mu damo 10, 15 minuta, a zatim postepeno povećavamo minutažu", rekao je na konferenciji trener B tima – Fredi Alvarez.