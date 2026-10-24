Predsednik Džudo saveza Srbije i potpredsednik Evropske džudo unije Ivan Todorov prvi je čestitao crveno-belima na plasmanu u finale Lige šampiona čiji je domaćin ove sezone Pariz.

"Džudo klub Crvena zvezda još jednom je potvrdio kvalitet plasmanom u finale Lige šampiona. Očekujemo uzbudljiv meč sa Pari Sen Žermenom i naravno sa velikom verovatnoćom da budemo šampioni Evrope", istakao je Todorov.

Džudisti Crvene zvezde u sastavu do 57 kg: Marica Perišić, Mina Gačić, do 70 kg: Nuana Silva, Dunja Vukićević, preko 78 kg: Milica Žabić, do 73 kg: Bajsangur Nagajev, Hidajat Hajdarov, Vukašin Sokić, do 90 kg: Nemanja Majdov, Boris Rutović, Mihajlo Simin, preko 90 kg: Zelim Kocojev, Vidak Maljević, Lazar Ždrale pod stručnim vođstvom trenera Ljubiše Majdova, Bojana Došena i Andrije Đurišića posle prvog kola u kome su bili slobodni savladali su odličnu ekipu ACBB Bulonj sa 4: 3 a zatim izvanredan tim DŽK Nica Metropol 4:1.

U borbi za trofej ćemo gledati iste finaliste kao i u Beogradu 2025. ali sada u ulozi domaćina PSŽ i Džudo klub Crvena zvezda.