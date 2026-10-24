Nikolas Džekson je sa dva gola, u šestom i 60. minutu, prekinuo Sitijev niz od sedam pobeda na početku sezone.
Jedini strelac za Siti bio je Erling Haland u 52. minutu.
Siti je ostao na vrhu sa 21 bodom, dok Vila sa 11 zauzima šestu poziciju.
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Sitijev niz je prekinut: Aston Vila protiv "građana" golovima Džeksona
Fudbaleri Aston Vile savladali su danas Mančester Siti rezultatom 2:1 u utakmici osmog kola Premijer lige
Nikolas Džekson je sa dva gola, u šestom i 60. minutu, prekinuo Sitijev niz od sedam pobeda na početku sezone.
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