Nikolas Džekson je sa dva gola, u šestom i 60. minutu, prekinuo Sitijev niz od sedam pobeda na početku sezone.



Jedini strelac za Siti bio je Erling Haland u 52. minutu.



Siti je ostao na vrhu sa 21 bodom, dok Vila sa 11 zauzima šestu poziciju.