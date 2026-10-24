Ribakina je napravila čak 42 neiznuđene greške, ali je rivalki dozvolila samo jednu brejk loptu tokom celog meča.

-Bio je to važan i veoma dug gem. Mučila sam se na svom servisu. Dobro sam igrala prve udarce, ali onda na prednosti nikako nisam uspevala da završim gem. Imala sam toliko prilika. Drago mi je što se na kraju sve završilo u moju korist - rekla je Ribakina.

Kazahstanka će drugi put uzastopno igrati finale u Ningbou, ukupno 28. u karijeri, i traži 15. titulu.

Njena protivnica biće Lejla Fernandez, koja je savladala Mari Bouzkovu sa 6:3, 7:5 za sat i 58 minuta.

Kanađanka je u drugom setu osvojila poslednja tri gema i tako stigla do drugog finala ove sezone, a desetog u karijeri.

Iako je pet puta izgubila servis i osvojila samo 54 odsto poena na prvi servis, Fernandez je napravila čak osam brejkova, uz 27 direktnih poena i 25 neiznuđenih grešaka.

-Rekla bih da je ovo bio dobar nastup. Možda nisam igrala svoj najbolji tenis, bilo je previše grešaka. Ipak, ovo je polufinale, nervoza je velika. Presrećna sam što sam uspela da se izborim s tim i odigram dobro kada je bilo najvažnije - rekla je Fernandez.

Ribakina vodi sa 3-2 u međusobnim duelima, uz pobede u poslednja dva susreta. Ove godine savladala je Kanađanku na putu do titule u Štutgartu.

-Nikada nije lako. Pokušaću da pružim najbolje što mogu. Daću sve od sebe i boriću se - poručila je Ribakina pred finale.

Finale je na programu u nedelju od 11.00.