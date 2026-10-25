Crveno-beli su u 13. kolu Superlige Srbije slavili na Karaburmi minimalnim rezultatom.

Španski stručnjak se oglasio odmah posle meča i istakao da postoji jedna stvar kojom nije zadovoljan.

- Mnogo je aspekata, nije bila laka utakmica. Rekao sam već, očekujem da sve ekipe igraju ovako protiv nas. Rekao sam igračima da znaju da su najbolji u zemlji da će svi hteti da igraju protiv njih. Naravno, prvi problem je bio fizičke prirode, imali smo utakmicu u četvrtak, zato smo napravili par izmena. Neće biti lakih utakmica. U drugom poluvremenu sam očekivao od igrača koji su ušli da će pružiti više. Srećan sam sa tri boda. Nisam zadovoljan prekidima, svaki slobodan udarac i korner, moramo da branimo bolje prekide, ali to ćemo sve rešiti u nekim sledećim utakmicama - objasnio je Rijera.

Zvezda sada ima 37 bodova.