Tim Žozea Murinja je napravio odličnu uvertiru pred prvi ovosezonski "El Klasiko" protiv Barselone koji se igra za sedam dana na "Kamp Nou".

Poveo je Real golom Arde Gulera u 30. minutu, a već u 37. je Mbape duplirao prednost domaćina.

Francuz je u 63. minutu iznudio penal koji je i realizovao panjenkom. Smanjila je Sevilja na 3:1 preko Buena u 80. minutu, a konačan rezultat postavio je Jan Diomande dva minuta kasnije.

Real je treći na tabeli sa 21 bodom, šest manje od Barselone i jednim od Atletika, dok je Sevilja šesta sa 14 poena.