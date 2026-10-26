Slovenački košarkaš Luka Dončić odigrao je prethodne noći spektakularnu utakmicu i vodio je L.A. Lejkerse do ubedljive pobede nad Jutom (132:123). Deluje da su Lejkersi uspeli da pronađu pravi ritam posle odlaska Lebrona Džejmsa u Filadelfiji, iako su im mnogi prognozirali krah, a ključeve ekipe očekivano preuzeo je Luka Dončić.

Za sada, Dončić igra MVP sezonu i njegovi Lejkersi su na 3-0, tako da je ovo možda i najava da bi Slovenac mogao prvi put da bude nagrađen nagradom za najkorisnijeg igrača NBA lige.

Luka Dončić je na meču protiv Jute zabeležio čak 52 poena, 10 asistencija i osam skokova, odnosno dva su mu dakle falila za tripl-dabl. Imao je još i dve ukradene lopte i četiri izgubljene, dok je napravio i četiri faula, u svom stilu, bez potrebe. Interesantno je da je šutirao odlično iz igre, 17/30, od čega je ubacio osam trojki iz 18 pokušaja.

Osim njega odličan je bio i Ostin Rivs sa 29 poena, a dvocifreni su bili još Kolin Sekston sa 13, odnosno Zier Vilijams i Matis Tibul sa po 11.

S druge strane Lauri Markanen je ubacio 28 poena, Kijont Džordž je imao 24, a Džeren Džekson je stao na 20 poena. Ni ovoga puta Jusufa Nurkića nije bilo u sastavu Jute, propustio je meč zbog povrede.