-Bila je ovo sjajna utakmica, na visokom nivou. Momci su odigrali izvanredno, bili su veoma organizovani i koncentrisani, a pokazali su i hrabrost kada je trebalo iznositi loptu iz poslednje linije protiv ekipe koja mnogo pritiska. Imali smo prilike da postignemo drugi gol krajem prvog poluvremena, kao i na početku drugog. Barselona je potom snažno reagovala, ali mi smo ostali mirni. Čak ni pri rezultatu 1:1 nismo izgubili prisebnost - poručio je Murinjo.

Posebnu pažnju privuklo je njegovo izlaganje o Andreju Lunjinu, koji je dobio priliku da stane među stative zbog izostanka Tiba Kurtue. Murinjo je primetio da novinari nisu mnogo govorili o ukrajinskom čuvaru mreže, pa im je u svom prepoznatljivom stilu uzvratio.

-Već ste mi postavili dva pitanja, a nijedno nije bilo o Lunjinu. Da smo izgubili zbog njegovih grešaka, sigurno bi prvo ili drugo pitanje bilo upravo o njemu", rekao je portugalski trener.

Zatim je otkrio i kakvu je poruku uputio golmanu pred početak utakmice.

-Rekao sam mu samo jedno: "Treniraš da bi igrao, a ne da bi sedeo na klupi. Izađi i igraj!" Odigrao je utakmicu sa velikom mirnoćom i odličnom ravnotežom. Imamo najboljeg golmana na svetu, ali danas niko od nas nije plakao zato što Tibo nije mogao da igra. Naša ekipa je snažna, a igrači su veoma povezani, čak i u najtežim trenucima - istakao je Murinjo.