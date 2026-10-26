-Ako nastavim da igram ovako, imam šanse da osvojim još neki gren slem - za portal „Šampionat“ kaže 30-godišnji Rus.

Ima jedan pehar, igrao je još pet finala ali je sve izgubio.

- S druge strane, ako budem igrao kao protiv Lernera Tijena u Melburnu ili Frensisa Tijafoa u Njujlrku, onda nemam šanse. Ove godine sam imao neke fenomenalne trenutke na terenu tako da mi oni daju nadu da bih mogao da podignem nivo igre i na ovim najvećim takmičenjima.

Medvedev je sada veoma blizu plasmanu na završni Masters koji je osvojio 2020.

-Ako nastavim da ovako igram, imaću šanse u Torinu. Moći ću tamo svakoga da pobedim, ali uvek može s druge strane mreže da bude neko ko igra odlično. Tako je bilo sa Hodarom u Šangaju.

Trofej iz Almatija je 25. koji je osvojio a prvi koji je odbranio. Na pitanje koji mu je najdraži, lako je izabrao:

-US open, naravno. Ipak je to gren slem. Ali nijedan od ostalih pehara ne bih zamenio za ovaj u Almatiju. Naravno da su mastersi veći, daju više poena i više novca, ali emocije kada osvojite turnir praktično su svuda iste. Jedino su posledice drugačije.