Italijanski teniser trenutno ima 10,450 bodova, dok je drugi Nemac Aleksandar Zverev sa 9,750, a trećeplasirani španski teniser Karlos Alkaraz je na 5,610 poena.

Janik Siner se zbog povrede kolena nije takmičio od osvajanja Vimbldona. Propustio je masters u Sinsinatiju i Kanadi, pa Ju-Es open, nije uspeo da se oporavi za učešće u Pekingu i masters u Šangaju, pa je nedavno obelodanio da se neće na teren vraćati do kraja godine. Karlos Alkraz je podbacio u Kini i tako obradovao Aleksandra Zvereva. Nemac će 2026. godinu završiti kao prvi na ATP listi, jer trenutno nema ko da mu pomrsi račune.

Četvrti na svetu je Ben Šelton sa 4,680 poena, potom slede Danil Medvedev koji ima 3.860 poena, Fabio Koboli sa 3,690 bodova, Feliks Ože Alijasim sa 3,515 bodova je na sedmoj poziciji, na osmoj poziciji je Artur Fiš sa 3,425, deveti na svetu je Frensis Tijafo koji je na 3,380 bodova, a Aleks de Minor na desetom mestu ima 3,280 bodova.

Opasno se zakuvava...



