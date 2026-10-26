Saša Ilić više nije trener Partizana postalo je jasno nakon još jednog poraza u Superligi Srbije.

Na njegovo mesto trebalo bi već tokom ove nedelje da sedne novo lice, a možda i staro kada su u pitanju crno-beli.

Najglasnije se priča o Aleksandru Stanojeviću, ali "Mozzartsport" piše da se "lomi" oko dva imena, a to su Aleksandar Vuković i Žarko Lazetić.

Legenda varšavske Legije i nekadašnji fudbaler Partizana trenutno su bez posla nakon što su napustili Viđev iz Lođa, odnosno Al Tavon.