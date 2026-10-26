Pao je dogovor u Humskoj - Aleksandar Stanojević (52) se vraća u Partizan saznaju "Novosti"! Srpski trener je od odlaska Saše Ilića (48) bio prvi kandidat za klupu i on je definitivno pristao da ponovo vodi crno-bele.

Nekadašnji prvotimac, a potom u tri navrata šef stručnog štaba "parnog valjka" pružio je ruku generalnom direktoru Danku Lazoviću (43) i pristao na uslove saradnje.

Inače, Stanojević je već u Beogradu, na sastanku sa rukovodstvom Partizana, a u toku dana biće utanačeni svi detalji oko ugovora, nakon čega se očekuje i zvanična potvrda.