Vesti
Alo!

Fudbal

Došao u Zvezdu kao veliko pojačanje, pa postao magacioner: Neverovatna životna priča bivšeg fudbalera crveno-belih

Promenio je veliki broj klubova u Srbiji

 
Autor:  Ratomir Đusić
26.10.2026.06:30
0
Došao u Zvezdu kao veliko pojačanje, pa postao magacioner: Neverovatna životna priča bivšeg fudbalera crveno-belih
Alo/Marko Metlaš
Čelsi izgubio ono što ne sme, a tragičar... Crveni pred devojkom
Foto: EPA | DAVID CLIFF
 Čelsi izgubio ono što ne sme, a tragičar... Crveni pred devojkom
Prethodna vest
Rijera doneo odluku: Poznata sudbina dvojice fudbalera Zvezde
Marko Metlaš
 Rijera doneo odluku: Poznata sudbina dvojice fudbalera Zvezde
Sledeća vest

Mnogi ljubitelji fudbala u Srbiji se sigurno sećaju Omege Robertsa, koji je godinama nastupao za veliki broj naših klubova.

Najpre je stigao u Slobodu iz Užica gde je postao standardni prvotimac u defanzivnoj liniji tima. Kasnije je prešao u Smederevo, da bi 2013. godine potpisao za Crvenu zvezdu.

Imali su na "Marakani" velika očekivanja od defanzivca poreklom iz Libije, ali je Omega odigrao svega dve utakmice u dresu Zvezde. Još uvek se pamti njegova očajna partija protiv Čukaričkog, nakon koje je sklonjen iz tima.

Zatim su usledile epizode u brojnim drugolikaškim klubovima iz Srbije, ali se Omega nigde nije zadržao duže od jedne sezone.

Nakon fudbalske karijere Omega je, zanimljivo, ostao da živi u našoj zemlji i pronašao sebi novo zanimanje. On se zaposlio kao magacioner u jednoj privatnoj kompaniji, koja je to otkrila na svom sajtu, u odeljku za karijere zaposlenih.

Pored Slobode, Zvezde i Smedereva, Omega je u karijeri nastupao i za Borac iz Čačka, Donji Srem, Žarkovo, Novi Pazar i Budućnost iz Dobanovaca, a takođe je nosio i dres podgoričke Mladosti.

Završio je karijeru 2021, ali se 2023. godine vratio fudbalu i nastupao je za BASK 1926 iz Baćevca.

 
 
omega roberts FK Crvena zvezda

Povezane vesti

Zvali ga Arkan i Ceca, Nadal hteo da ga bije, 12 godina čuvao rekord Zvezde: Gde je nestao bivši reprezentativac Jugoslavije koji je prodavao cigare da bi preživeo?
Foto: Alo | Marko Metlaš/Alo

Zvali ga Arkan i Ceca, Nadal hteo da ga bije, 12 godina čuvao rekord Zvezde: Gde je nestao bivši reprezentativac Jugoslavije koji je prodavao cigare da bi preživeo?

09:50 | 0
Na "Marakani" spremaju novog Enema: Vezista OFK Beograda u Zvezdi?
Foto: ATA IMAGES | Dusan Milenkovic/ATAImages

Na "Marakani" spremaju novog Enema: Vezista OFK Beograda u Zvezdi?

08:21 | 0
Rijera doneo odluku: Poznata sudbina dvojice fudbalera Zvezde
Marko Metlaš
ŠPANAC PRELOMIO

Rijera doneo odluku: Poznata sudbina dvojice fudbalera Zvezde

07:00 | 0
Zvezda na vrhu, a Partizan... Ovako izgleda tabela Superlige posle 13. kola
Marko Metlaš/Alo!
FUDBAL

Zvezda na vrhu, a Partizan... Ovako izgleda tabela Superlige posle 13. kola

20:25 | 0
Rijera nezadovoljan uprkos pobedi: Jedna stvar je treneru Zvezde posebno zasmetala
Alo/Marko Metlaš

Rijera nezadovoljan uprkos pobedi: Jedna stvar je treneru Zvezde posebno zasmetala

18:22 | 0
Komentari (0)

Fudbal

Stanojević nije jedini: Bivši fudbaler Partizana i legenda Poljske kandidati da zamene Sašu Ilića
Foto: EPA | EPA

Stanojević nije jedini: Bivši fudbaler Partizana i legenda Poljske kandidati da zamene Sašu Ilića

09:36 | 0
Na "Marakani" spremaju novog Enema: Vezista OFK Beograda u Zvezdi?
Foto: ATA IMAGES | Dusan Milenkovic/ATAImages

Na "Marakani" spremaju novog Enema: Vezista OFK Beograda u Zvezdi?

08:21 | 0
Otkriveno: On je prvi kandidat za trenera Partizana
Foto: Alo | Alo/Vladimir Marković

Otkriveno: On je prvi kandidat za trenera Partizana

07:33 | 0
Murinjo pobedio Barselonu, pa napravio totalni haos
EPA/DANIEL GONZALEZ

Murinjo pobedio Barselonu, pa napravio totalni haos

07:24 | 0
Rijera doneo odluku: Poznata sudbina dvojice fudbalera Zvezde
Marko Metlaš

Rijera doneo odluku: Poznata sudbina dvojice fudbalera Zvezde

07:00 | 0
Čelsi izgubio ono što ne sme, a tragičar... Crveni pred devojkom
Foto: EPA | DAVID CLIFF

Čelsi izgubio ono što ne sme, a tragičar... Crveni pred devojkom

06:00 | 0
Modrić dirigovao, Pulišić i Hačinson doneli pobedu Milanu
EPA/Alessio Marini

Modrić dirigovao, Pulišić i Hačinson doneli pobedu Milanu

23:30 | 0
Mbape utišao "Kamp Nou"! Real srušio Barsu u El Klasiku!
EPA/ALBERTO ESTEVEZ

Mbape utišao "Kamp Nou"! Real srušio Barsu u El Klasiku!

23:04 | 0
Neviđen udar na Kerika: "Mora da bude smenjen još večeras"
EPA/GARY OAKLEY

Neviđen udar na Kerika: "Mora da bude smenjen još večeras"

22:45 | 0
Alarm u Bajernu: Kompani će morati da zaboravi na fudbal
EPA/RONALD WITTEK

Alarm u Bajernu: Kompani će morati da zaboravi na fudbal

21:45 | 0

Najnovije

Najčitanije

0min

Iskreno: Aleksa otkrio istinu o Nikoli Jokiću

14min

Zvali ga Arkan i Ceca, Nadal hteo da ga bije, 12 godina čuvao rekord Zvezde: Gde je nestao bivši reprezentativac Jugoslavije koji je prodavao cigare da bi preživeo?

28min

Stanojević nije jedini: Bivši fudbaler Partizana i legenda Poljske kandidati da zamene Sašu Ilića

42min

Ovo je nova ATP lista

1H

Totalni haos: "Izdajnik" obradovao Hrvate

1D

Albert Rijera otpisao još jednog igrača Zvezde, Milojević ga zove u Kinu

23H

Umro golman Partizana! Humska zavijena u crno

16H

Zvezdin minimalac na Karaburmi: Katai matirao OFK Beograd na Karaburmi za novi trijumf crveno-belih

1D

Jokić najbolji u istoriji! Srbin oborio rekord

1D

Svet je večeras na „Nou kampu“, ovaj El klasiko ulazi u istoriju

Vidi sve

Vremenska prognoza

PREPORUČUJEMO

PRAZNICI NAM STIŽU Gvardiola upozorio igrače pred Božićnu trpezu: Ko dođe sa viškom kilograma...
EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

PRAZNICI NAM STIŽU Gvardiola upozorio igrače pred Božićnu trpezu: Ko dođe sa viškom kilograma...

KATASTROFA ZA LIVERPUL Redsi nisu mogli da čuju gore vesti
EPA/NEIL HALL

KATASTROFA ZA LIVERPUL Redsi nisu mogli da čuju gore vesti

"GORE OD OVOGA NE MOŽE" Srbin igra najbolju sezonu u poslednjih sedam godina, ali misli da nije dovoljno

"GORE OD OVOGA NE MOŽE" Srbin igra najbolju sezonu u poslednjih sedam godina, ali misli da nije dovoljno