Došao u Zvezdu kao veliko pojačanje, pa postao magacioner: Neverovatna životna priča bivšeg fudbalera crveno-belih

Mnogi ljubitelji fudbala u Srbiji se sigurno sećaju Omege Robertsa, koji je godinama nastupao za veliki broj naših klubova.

Najpre je stigao u Slobodu iz Užica gde je postao standardni prvotimac u defanzivnoj liniji tima. Kasnije je prešao u Smederevo, da bi 2013. godine potpisao za Crvenu zvezdu.

Imali su na "Marakani" velika očekivanja od defanzivca poreklom iz Libije, ali je Omega odigrao svega dve utakmice u dresu Zvezde. Još uvek se pamti njegova očajna partija protiv Čukaričkog, nakon koje je sklonjen iz tima.

Zatim su usledile epizode u brojnim drugolikaškim klubovima iz Srbije, ali se Omega nigde nije zadržao duže od jedne sezone.

Nakon fudbalske karijere Omega je, zanimljivo, ostao da živi u našoj zemlji i pronašao sebi novo zanimanje. On se zaposlio kao magacioner u jednoj privatnoj kompaniji, koja je to otkrila na svom sajtu, u odeljku za karijere zaposlenih.

Pored Slobode, Zvezde i Smedereva, Omega je u karijeri nastupao i za Borac iz Čačka, Donji Srem, Žarkovo, Novi Pazar i Budućnost iz Dobanovaca, a takođe je nosio i dres podgoričke Mladosti.