Bitka za most, na „Stamford bridžu“ jelte, pripala je Totenhemu - 0:2. Neočekivano, dabome, jer su „plavci“ poslednji put izgubili kod kuće od gradskog suparnika 2018. Ovaj poraz je pogurao i njihov saborac...

Kol Palmer je, naime, u 80. minutu morao napolje zbog drugog žutog kartona, koji je dobio usled grubog starta nad Galagerom. Svedoci kažu da je morao i ranije napolje zbog udaranja Fernandesa, ali je svakako napustio teren tri minuta posle vođstva „pevaca“ (autogol golmana Pendersa, 77) i sedam minuta pre gola Tela koji je postavio konačan rezultat 183. derbija londonskih rivala. Totenhemu je ovo druga prvenstvena pobeda na Stamford bridžu od 1990. godine.

Pitomcu Sitija, koji od 2023. nosi dres Čelsija i nedavno je potpisao novi ugovor, to je prvi crveni karton u karijeri. I to dobijen baš pred očima devojke Olivije Holder.

„Zimske kombinacije su stigle na fudbal“, napisala je engleska influenserka i model uz selfi sa stadiona ne sluteći, očigledno, da će izabranici Ćabija Alonsa smrznuti napustiti arenu.

Kol Palmer i Olivija Holder, vršnjaci rođeni 2002, u vezi su od decembra prošle godine. Plavokosa lepotica bujnih grudi otad se viđa na utakmicama Čelsija, a uporedo uživa putujući svetom i deleći fotografije, neretko izazovne, s pratiocima na Instagramu.