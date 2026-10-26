Fudbaleri Crvene zvezde uspešno su prebrodili gostovanje OFK Beogradu u 13. kolu Superlige Srbije. Aktuelni šampion je slavio na Karaburmi rezultatom 1:0, ali vremena za odmor nema, pošto ga već u sredu očekuje izazov u Kupu Srbije.

Crveno-beli će od 19 časova gostovati Jedinstvu, a istog dana će i juniori Zvezde započeti takmičenje u Ligi šampiona za mlade, protiv Brava u Sloveniji.

Kako Meridian sport saznaje, Albert Rijera je doneo odluku. Za utakmicu prvog tima će zadržati Mateja Striku i Andreja Sibinovića, dok će Đorđu Rakiću ustupiti Sava Radanovića i Dimitrija Šarića.

U skladu s tim, očekuje se da Strika i Sibinović, ili počnu utakmicu, ili dobiju šansu sa klupe. Radanović i Šarić će biti velika pojačanja za Rakića, jer imaju iskustvo igranja Lige šampiona za mlade. I prošle sezone su bili među najzapaženijima pod komandom Nenada Milijaša, a i sada će imati priliku da potvrde dobar utisak.

Radanović dobija sve veću šansu kod Alberta Rijere, čak je i branio protiv OFK Beograda, i još jednom ostavio odličan utisak. Šarić mnogo više igra za Grafičar, verovatno zbog gužve u navali Zvezde.