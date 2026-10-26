Do povrede Vilijamsa došlo je minut i 14 sekundi pre završetka utakmice.

Nakon prodora ka košu i duela sa protivničkim igračem, nezgodno se dočekao na levu nogu, posle čega je ostao na parketu.

Medicinski tim je odmah reagovao, dok su košarkaši obe ekipe sa zabrinutošću pratili situaciju. Navijači su mu pružali podršku skandiranjem njegovog nadimka, a Vilijams im je, dok su ga iznosili iz dvorane, odgovorio podignutim palcem.

Gildžus-Aleksander teško je pronalazio reči kojima bi opisao situaciju.

- Žao mi ga je. Ništa više od toga.