Aktuelni šampioni NBA lige Njujork Niksi, poraženi su od Filadelfija Seventisiksersa sa 106:100 na otvaranju sezone.

Samu utakmicu obeležio je Lebron Džejms u svom prvom meču u dresu novog kluba.

Posle jednog jačeg faula "kralja", jedan navijač je imao šta da mu dobaci, ali mu on nije ostao dužan...

-Na srednjem zapadu nema ničeg mekog... Nisam ja sa Zapadne obale, ja sam iz Ohaja, bre. Dete sam Ohaja, o čemu ti, je*ote, pričaš? - rekao je besni Lebron.

Maksi je u pobedičkom timu bio najbolji sa 28 poena, Braun je dodao 19 uz devet skokova, dok je pomenuti Lebron Džejms imao 14 poena uz osam skokova.

Kod Niksa se istakao Branson sa 21 poenom i pet skokova, kao i neverovatni Tauns koji je postigao 19 poena uu 12 skokova.