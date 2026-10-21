Finski fudbaler Temu Puki odlučio je da stavi tačku na bogatu profesionalnu karijeru. Iskusni napadač saopštio je da će po završetku aktuelne sezone okačiti kopačke o klin, a pre konačnog oproštaja očekuju ga još četiri utakmice u dresu HJK Helsinkija.

Puki, koji je tokom karijere najveći trag ostavio u Noriču, odlučio je da se od fudbala oprosti u domovini, u klubu u kojem je svojevremeno započeo profesionalni put.

Zanimljivo je da se finski golgeter svojevremeno nalazio i na radaru Crvene zvezde, pre nego što je zablistao na Ostrvu i izgradio status jednog od najubojitijih napadača engleskog Čempionšipa.

Odluku o povlačenju saopštio je emotivnom porukom na društvenim mrežama, zahvalivši svima koji su bili deo njegovog fudbalskog putovanja.

"Došlo je vreme da se po završetku ove sezone oprostim od profesionalnog fudbala. Ostale su mi još četiri utakmice u karijeri, u dresu HJK-a, i želim da pobedim u svakoj od njih".