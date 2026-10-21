Prvi čovek najjače košarkaške lige sveta podigao je veliku prašinu svojim komentarima. On nije smeo da uradi ovako nešto.

Govoreći o ambicijama Oklahoma Siti Tandera i njihove prve zvezde Šeja Gildžus-Aleksandera, Silver nije štedeo reči hvale, praktično ih unapred proglasivši glavnim kandidatima za titulu.

- Šej Gildžus-Aleksander... Već je osvojio jednu titulu. Igrao je u finalu. Ponovo ide ka finalu, barem se tome nadaju - izjavio je Silver i tako jasno stavio do znanja koga vidi na tronu Zapadne konferencije.

Mnogi ljubitelji košarke su ovo shvatili kao prs u oko Nikole Jokića i jasnu poruku našem centru.