-Mi u reprezentaciji igramo sa Jokićem, koji je najbolji igrač na svetu. Kada vidiš koliko se on ponaša normalno i staloženo, a onda u nekom klubu naiđeš na igrača koji se ponaša potpuno drugačije, ne bude ti prijatno. Znaš da bi Jokić mogao sebi da dozvoli isto to, i to s punim pravom, ali mu nikada ne bi palo na pamet da se tako ponaša. On odmah pobije sve te teorije o egu. Shvatiš da to ne mora da postoji - rekao je Avramović.

Nikola Jokić ovog puta igrao je i kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo iako je bio na odmoru, ali ga je dva puta prekidao kako bi pomogao "orlovima" da se plasiraju na završni turnir.

-U NBA je lakše, jer imaju veliki broj utakmica u kratkom periodu, ali uspevaju da se oporave i pripreme za naredne mečeve. U Evroligi, s druge strane, možeš da završiš obaveze 15. ili 20. juna, računajući i domaće prvenstvo. Onda imaš mesec do mesec i po dana do početka priprema, a za to vreme pokušaš da se odmoriš s porodicom, treniraš i ponovo uhvatiš ritam. Kada se to ponavlja nekoliko sezona zaredom, postaje veoma teško - rekao je Avramović.

Nastavio je u istom ritmu.

-Jokić je ove godine imao nešto manju potrošnju jer Denver nije daleko dogurao u plej-ofu, pa mu se sezona završila početkom maja. Odmorio se i spreman došao na prvi kvalifikacioni prozor, gde je zaista dominirao. Protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine ostvario je tripl-dabl učinke, uz veliki broj poena.

Otkrio je šta Nikola radi.

-Kada ga vidiš u hali, odmah shvatiš koliko je profesionalan. Ima svoje rutine: odradi trening, završi ga, ode u saunu, koristi ledenu kadu, a tu je i njegov čovek iz Denvera, Džejson, koji radi s njim. Sve je organizovano kao posao od osam do četiri. Kada spojiš takve radne navike s talentom i košarkaškom inteligencijom koju ima, jasno ti je zašto je lako igrati s njim. Ipak, ne smeju da se zaborave ni ostali igrači koji su godinama u reprezentaciji i koji donose nešto svoje. I oni su izvanredni talenti i košarkaši - zaključio je Avramović, danas košarkaš Bahčešehira.