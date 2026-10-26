Crno-beli su u teškoj situaciji, a izgleda da bi jedan povratnik mogao da klupu.

Kako saznaju "Novosti", prvi kandidat da segde na klupu crno-belih je Aleksandar Stanojević koji je u tri navrata bio strateg kluba iz Humske.

Ipak, još ništa nije gotovo, dve strane su u pregovorima, pa ostaje da se vidi da li će doći do dogovora.

Ovaj 52-godišnji stručnjak je nedavno dobio otkaz na klupi Karagumruka i deluje da povratak u Beograd nije nerealan.

Stanojević je trner Partizana bio od 2010. do 2012. godine, zatim od 2020. do 2022. godine i treći mandat mu je bio 2024. godine.