-Bilo je veoma teško (u derbiju). Naravno, derbi nam mnogo znači, ali to je ipak samo još jedna utakmica posle koje moramo da povratimo samopouzdanje i nastavimo dalje. Mislim da iz svega treba da izvučemo pouke, ostavimo taj trenutak iza sebe i krenemo dalje - rekao je Batler.

Govorio je o svojoj formi.

-Mislim da mogu bolje. Jasno mi je da postoje velika očekivanja od mene po povratku ove godine. Ali, za mene je najvažnije da se prilagodim sistemu i da igram dobro. To je moj posao. Generalno se osećam sasvim dobro.

Otkrio je da li mu je teško da se prilagodi očekivanjima.

-Ne, nimalo. Jednostavno, ponovo se prilagođavam novoj sezoni. Biće uspona i padova, ali trudiću se da kroz sve to ostanem stabilan i da ne dozvolim da me te oscilacije poremete".

Imali ste tek nekoliko zajedničkih treninga, ali šta ste do sada videli od Kristijana Koloka?

-Veoma je krupan i svestran, ima odličnu visinu i veliki raspon ruku. Mislim da će nam mnogo pomoći.