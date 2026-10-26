Španski košarkaš Serhio Ljulj nastavlja da pomera granice u dresu Real Madrida. Iskusni bek postao je košarkaš sa najvećim brojem nastupa za jedan klub u istoriji španske ACB lige, pošto je u susretu sa Ljeidom stigao do brojke od 690 odigranih utakmica za madridski tim.

Time je nadmašio dosadašnjeg rekordera Huana Karlosa Navara, koji je za Barselonu nastupio 689 puta u prvenstvu.

Ovaj podvig dolazi samo nedelju dana nakon još jednog značajnog dostignuća. Ljulj je tada prešao granicu od 7.000 poena u ACB ligi u dresu Reala, potvrdivši status jednog od najvažnijih igrača svoje generacije.