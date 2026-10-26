Košarkaš Žalgirisa Najdžel Vilijams-Gos otputovaće u utorak u Barselonu na dodatne lekarske preglede zbog pogoršane povrede zadnje lože, saopštio je litvanski klub.

Američki plejmejker, prema ranijim procenama, mogao bi da odsustvuje oko četiri nedelje, a dodatni pregledi trebalo bi da pomognu medicinskom timu da odredi precizniji plan rehabilitacije.

Nakon pregleda u Barseloni, Vilijams-Gos će se priključiti ekipi u Bolonji, gde će u sredu pružiti podršku saigračima u duelu osmog kola Evrolige protiv Virtusa.

Nekadašnji košarkaš Partizana ima problem sa povredom još od prvog kola Evrolige i meča sa Crvenom zvezdom. Vratio se na teren protiv Efesa, ali je ponovo osetio bol u zadnjoj loži.

Zbog novih problema svog organizatora igre, Žalgiris je iz londonskog Lajonsa vratio Kinana Evansa, koga je tokom leta angažovao, a potom poslao na pozajmicu u britanski klub.

Litvanski tim trenutno ima skor 3-4 i zauzima 12. mesto na tabeli Evrolige, a izostanak Vilijams-Gosa predstavlja dodatni problem u nastavku sezone.

Žalgiris će u sredu gostovati Virtusu, dok ga u petak očekuje duel sa Partizanom u Kaunasu, u okviru devetog kola Evrolige.