Ove nedelje se u Beču i Bazelu igraju teniski turniri iz ATP serije 500, a ukoliko Nemac Aleksandar Zverev u glavnom gradu Austrije uđe u četvrtfinale, postaće prvi reket planete, po prvi put u karijeri.

Zverev bi u Beču mogao da bude 30. teniser u istoriji koji je bio na prvom mestu ATP liste.

On je ove godine maksimalno iskoristio povrede Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, osvojio Rolan Garos i US Open, igrao finale Vimbldona i zasluženo će godinu završiti na prvoj poziciji.

Zverev za prvog protivnika ima Španca Martina Landalusea, 67. na svetu.

Ako ga prođe, u drugom kolu će igrati protiv boljeg iz duela između Brendona Nakašime i Talona Grikspora. Ukoliko Zverev uđe u četvrtfinale, već od ponedeljka će biti svetski broj 1.