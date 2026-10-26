Prava drama odigrala se u Rusiji, gde je putnički voz u kojem su se nalazili fudbaleri i članovi stručnog štaba moskovske Lokomotive oštećen u napadu dronom.

Incident se dogodio u Voronješkoj oblasti, na železničkoj stanici Somovo, na pruzi kojom saobraća voz na liniji Anapa–Moskva. Prema dostupnim informacijama, oštećen je jedan od vagona, dok je železnički saobraćaj na ovoj deonici privremeno bio poremećen.

Najvažnija vest jeste da niko od fudbalera i članova stručnog štaba Lokomotive nije povređen. Prema izveštajima ruskih medija, igrači su se nalazili nekoliko vagona dalje od mesta udara, čime su izbegli direktnu opasnost.

Ipak, incident nije prošao bez posledica. Pet putnika zadobilo je povrede, a prema pojedinim izveštajima, jedna osoba nalazila se u kritičnom stanju. Posebno se istakao medicinski tim Lokomotive, čiji su članovi odmah pritekli u pomoć povređenim putnicima i pružili im prvu pomoć pre dolaska nadležnih službi.

Nakon incidenta, fudbaleri i osoblje kluba napustili su voz i put ka Moskvi nastavili autobusom. Iz kluba je potvrđeno da se kompletna ekspedicija bezbedno vratila u bazu i nastavila pripreme za naredne obaveze.