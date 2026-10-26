Kako prenosi francuski "Lekip", Hviča Kvarachelija neće doputovati u London na 70. ceremoniju u organizaciji magazina Frans fudbal. Gruzijski reprezentativac povredio je koleno u prošlonedeljnom okršaju sa Barselonom u Ligi šampiona, u kojem je PSŽ slavio rezultatom 4:2. Njegovo prisustvo na svečanosti bilo je pod znakom pitanja, ali je odluka da se podvrgne operaciji u Dohi definitivno otklonila mogućnost putovanja u Englesku.

Za razliku od njega, Usman Dembele trebalo bi da se pojavi u britanskoj prestonici u ponedeljak uveče. Francuski reprezentativac ima problema sa zadnjom ložom, ali ga povreda, prema dostupnim informacijama, neće sprečiti da prisustvuje ceremoniji. Očekuje se da će ovogodišnji osvajač Zlatne lopte doći u pratnji svojih najbližih.

Ni Markinjos neće biti u Londonu, ali iz drugačijeg razloga. Kapiten Pari Sen Žermena, koji je povredio butinu protiv Barselone, odlučio je da ostane u Parizu i prati duel svog tima sa Lionom. Taj susret zatvara osmo kolo francuske Lige 1, pa će brazilski defanzivac prednost dati klupskim obavezama i oporavku.