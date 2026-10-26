Srpski stručnjak Aleksandar Stanojević novi je trener fudbalera Partizana.
On će na klupi Partizana zameniti Sašu Ilića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima.
Stanojević nije došao sam, sa sobom je poveo i dobro poznato lice.
Prema informacijama bugarskog portala Sportal.bg, Gicov će se priključiti Stanojevićevom stručnom štabu, čime će dvojica trenera obnoviti saradnju započetu u turskom Karagumruku. Stanojević se, podsetimo, vraća na klupu Partizana četvrti put, a sada će ponovo okupiti ljude sa kojima je već radio.
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