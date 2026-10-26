Nemački fudbal zavijen je u crno nakon vesti da je u 61. godini preminuo Hajko "Beno" Veber, nekadašnji napadač i trener Karl Cajs Jene, koji je ostao upamćen kao strelac poslednjeg gola u istoriji prvenstva Istočne Nemačke.

Veber je preminuo u ponedeljak ujutru od posledica raka pankreasa, a javnost je za njegovu bolest saznala u februaru ove godine. Uprkos teškoj dijagnozi, do poslednjih dana nije gubio optimizam, a početkom juna imao je priliku da se još jednom nađe pored fudbalskog terena, okružen ljudima sa kojima je delio najlepše trenutke karijere.

U njegovu čast organizovana je humanitarna utakmica u Vajdi, na kojoj su se okupili brojni bivši saigrači i prijatelji.

Veber je tom prilikom pozvan u svlačionicu, gde je održao emotivan govor. Bilo je smeha, prisećanja na zajedničke uspehe, ali i suza. Nakon utakmice protiv veterana Tiringena Vajde, kluba u kojem je 2000. godine započeo trenersku karijeru, dugo je ostao sa nekadašnjim saradnicima i saigračima.

Njegovo ime zauvek će ostati zapisano u istoriji nemačkog fudbala zbog pogotka koji je postigao 25. maja 1991. godine.

Tog dana Karl Cajs Jena gostovala je Energi Kotbusu u poslednjem kolu prvenstva Istočne Nemačke. Veber je pred kraj utakmice postigao gol za pobedu od 2:0, koji je njegovom timu bio izuzetno važan zbog gol-razlike i plasmana u Drugu Bundesligu.

Ispostavilo se da je to bio i poslednji pogodak u istoriji istočnonemačke Oberlige.