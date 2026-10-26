General-pukovnik Ivan Mišković Brk, nekadašnji čelnik jugoslovenske vojne bezbednosti i Titov specijalni savetnik, u Premanturi je proslavio 106. rođendan.

Slavljenik je uz rođendansku tortu dobio i poseban dar, Hajdukov dres izrađen samo za njega, s prezimenom, nadimkom i brojem 106 na leđima.

Rođeni Premanturac, koji je razgovarao s Nehruom, Naserom i Če Gevarom, u Slavoniji je ušao u partizanski pokret, a nakon rata stigao do samog vrha vojne bezbednosne službe KOS-a.

Postao je jedan od ljudi od najvećeg Titovog poverenja, a godinama posle otvoreno je svedočio o intrigama iz Titovog kruga, pre svega o sukobu sa Jovankom Broz, koja je tražila da izveštava i nju, što je on odbio.