Aleksandar Stanojević je novi-stari trener Partizana. Iskusni stručnjak dolazi na mesto Saše Ilića.

Sportski direktor Partizana, Radosav Petrović je prvo govorio o Saši Iliću.

-Uradio je mnogo, vratio se kad je bilo teško. Ovo će uvek biti njegova kuća. Nadam se da će se vratiti - rekao je Petrović.

Obratio se i Stanojević.

-Pitali su me kakva je situacija i stvarno nisam nijednog trenutka razmišljao, niti pomislio da može da dođe do toga, nerealno je da posle toliko puta opet budem ovde. Imao sam neke planove, radio na tome i bio vrlo blizu, ali dobio sam telefonski poziv, sedeo sam sa asistentima, pravio planove, ali kad je stigao poziv odavde, bio je čudan osećaj u meni i zamolio me je direktor da dođem na razgovor, samo da popričamo. Rekao sam da ne pričamo oko toga, ali eto, pričali smo. Pokrene vas nešto, da ne patetišem. Partizan zove, menjaju se planovi. Ovde sam u rezultatski teškoj situaciji, ali kao trener sa izazovima želim da uradim šta je do mene sve da izađemo iz krize rezultata - rekao je Stanojević.

Nastavio je u istom ritmu.

-Partizan je iznad poznanstava i svih spoljašnjih stvari, zato sam prihvatio, juče uveče se to desilo, jutros sam ustao i mirne glave se dogovorio sa ljudima iz kluba. Znam situaciju, ambijent, okolnosti, nema prilagođavanja, imamo za dva dana utakmicu i spreman sam maksimalno da uradim najbolje za sve nas.

Ocenuio je kakav je tim.

-Da vam kažem šta je fudbal, jedna situacija može da vam promeni tok sezone. Utakmica protiv Hetafea odigrana je fenomenalna i sticaijem okolnosti ispalo se iz Evrope. Zato mi je žao, jer je ta jedna utakmica mogla da promeni tok svačijeg života, pa i njega, trenera, u toj situaciji. Ne bih bio ovde da je dobro, naravno da mi je sve jasno. Nisam se raspitivao, iako dosta dobro znam ljude u klubu, nisam se raspitivao oko problema u svlačionici, svako ima svoju priču, za mene nikad nije bilo problema i za mene je disciplina osnov celog bitisanja ovde. O tome ne treba pričati uopšte. Što se tiče kvaliteta tima, ima kvaliteta, brzine, mladih igrača. Volim Partizan, ali gledam i sebe, ne bih došao da ne verujem da mogu da napravim nešto. Verujem u pozitivni talas koji se već neki period događa oko Partizana, svake promene donesu nešto dobro, nadam se da ću doneti dobro i da će biti bolje za naš Partizan sve što se dešava.

Govorio je o prethodnom mandatu.

-Treći mandat nije bio slavan, zato sam i otišao. Od Lugana smo primili gol u zadnjem minutu, pa bi možda otišlo u drugom smeru. Svake godine sam bolji trening, imam iskustva iz Turske, novo iskustvo, kvalitetniji sam trener, veću disciplinu mogu da ponudim u igri, verujem da će svaki igrač biti bolji za 20-30 odsto. Nadam se da ćete mi suditi po rezultatima. Voleo bih podršku, ne kao Sale, ali kao partizanovac, bar na početku, ako zaslužim, a ako ne zaslužim posle zna se.

Smatra da je povratak ludost.

-Svi oko mene su rekli da je ludost. 'Otkud sad ti, šta ćeš da uradiš što nisi već uradio. Bio si fenomenalan, navijači su tevoleli, pa su te onda kudili i sve si prošao'. E, to je ludost. Rekli su mi pre tri dana da dolazim i rekao sam - ma, nema šanse. I stvarno nisram razmišljao. Kad me je Raća pozvao gledao sam broj i nisam verovao. Da ne patetišem ovde o grobarstvu. Od 1988. sam u klubu, kao igrač kadeta, omladinaca, prvotimac, pomoćni i glavni trener. Dugo sam ovde i ne ide da pričam o emocijama. To je ta ludost, koju ne kontrolišete.

Javio se i Marko Nikolić.

-Naš najbolji srpski trener me je pitao da li osećam u stomaku i da li dolazim. Rekao sam mu da ne znam još i da osećam u stomaku. Dao sam mu odgovor i pre nego direktoru. Rekao mi je samo - srećno. Naravno, pričam o Marku Nikoliću.

Otkrio je kako se vratio.

-Kad vas pitaju kažete da nema šanse, a kad vas pozovu i zaigra u stomaku... Taj osećaj se ne opisuje, to samo izađe i samo vas vodi. Stvarno je tako, znate me da sam iskren i da ne pričam priče. Ne mogu da dočekam da odem na Teleoptik, prespavaću tamo.

Otkrio je i ciljeve.

-Ne znam, znam za naredne četiri utakmice, uključujući Kup u Valjevu. To je taj vetar u leđa, žao mi je što imam dva dana i probaćemo da rešimo u njima. Te četiri utakmice će nam dati vetar u leđa, posle imamo PAOK u Solunu (prijateljsku utakmicu) i da imamo vremena da radimo. Taj vetar u leđa je dobar, sve osim toga je loše.