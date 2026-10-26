Bivši as Premijer lige, Džermejn Penant (43), završio je u bolnici nakon što ga je napao nemački ovčar tokom šetnje u severnom Londonu. Nekadašnji krilni napadač Liverpula i Arsenala zadobio je četiri rane na desnoj nozi, zbog kojih mu je bilo potrebno više od 50 šavova, a od ozbiljnijih posledica spasao ga je njegov pas King.

Penant je šetao svog američkog akitu kada se pojavio nemački ovčar i nasrnuo na njegovog ljubimca. U pokušaju da zaštiti Kinga, nekadašnji engleski fudbaler našao se na udaru životinje, koja ga je oborila na zemlju i zubima mu se zarila u nogu.

- Bilo je zaista zastrašujuće. Drugi pas je nasrnuo na Kinga, pa sam pokušao da ga zaštitim. Sledeće čega sam svestan jeste da je pas napao mene. Bio sam na zemlji, a on mi je najmanje pet sekundi držao nogu u čeljustima. Osetio sam ogroman pritisak. Zamislite samo kolika je snaga ugriza - ispričao je Penant za „San“.

U najdramatičnijem trenutku u odbranu svog vlasnika umešao se King. Dva psa su se sukobila, a američki akita uspeo je da odvrati napadača i ostane uz povređenog Penanta do dolaska pomoći.

- King je skočio da me zaštiti. Psi su se borili, a onda je ostao uz mene dok pomoć nije stigla. Spasao mi je život. Da je King bio manji pas, ne bi bilo nikakve šanse - rekao je bivši fudbaler.