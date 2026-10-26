Počinje Liga šampiona za mlade. Omladinci Crvene zvezde će u sredu gostovati Bravu u Sloveniji (uz revanš sedam dana kasnije).

Kako javlja Meridian sport, ekipu je napustio napadač Aleksa Stojanović.

Reč je o napadaču rođenom 2009. godine koji je u tekućoj sezoni na sedam utakmica postigao pogodak, ali je na Marakani odlučeno da Stojanović u nastavku sezone bude na raspolaganju omladincima Grafičara.

To znači da će imati priliku da pomogne juniorima Zvezdine filijale u borbi za ulazak u Omladinsku ligu Srbije. Za sada su na devet mečeva upisali šest pobeda i tri poraza, a vodeći Teleoptik ima šest bodova više.

Stojanović je na Marakanu stigao iz OFK Beograda, a prošle sezone u kadetima je na 24 meča upisao devet pogodaka.