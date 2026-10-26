- Fudbalski klub Napoli obaveštava javnost da će, nakon što je zatražio uvid u dokumentaciju, uložiti žalbu na suspenziju od dve utakmice izrečenu treneru Masimilijanu Alegriju - navodi se na klupskom sajtu.



Napoli je u subotu odigrao nerešeno 3:3 protiv Rome, a Alegri je dobio crveni karton u nadoknadi vremena zbog žestokih protesta, nakon što je sudija procenio da je izjednačujući gol fudbalera Rome Leonarda Balerdija regularan, bez potrebe da pogleda snimak na monitoru pored terena.

Prema navodima italijanskih medija, Alegri je četvrtom sudiji Huanu Luki Sakiju rekao: "Ako ne poništiš ovaj gol...".



Nakon što mu je pokazan crveni karton, besno je uzviknuo: "Šta sam rekao? Recite mi šta sam rekao?".

Alegri je ljutito skinuo sako, kao što je to činio mnogo puta u prošlosti i krenuo ka svlačionici. Nekoliko trenutaka kasnije se vratio, dok su članovi stručnog štaba Napolija pokušavali da ga udalje.

Rukovodstvo Serije A je u danas potvrdilo da je Alegriju izrečena suspenzija od dve utakmice, zbog čega neće moći da vodi ekipu u sredu protiv Monce, kao ni u nedelju protiv svog bivšeg kluba Juventusa.