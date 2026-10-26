U znak zajedničkog otpora, igrači su uputili otvoreno pismo krovnoj organizaciji muškog tenisa, protiveći se predlozima kojima bi se od 2028. godine smanjio broj učesnika u dubl konkurenciji i nagradni fond.

"Postoji rizik da izgubimo tenisku disciplinu koja ima dugu tradiciju, ali i veliku budućnost. Ovi predlozi uništili bi karijere, egzistenciju i snove", rekao je za Bi-Bi-Si (BBC) holandski teniser Sem Verbek, jedan od pokretača inicijative.

ATP je predložilo da se broj parova u dublu na najvažnijim turnirima iz serije masters 1000 prepolovi na 16, dok bi na manjim turnirima ostalo mesta za samo osam parova.

Udeo nagradnog fonda namenjen dublu mogao bi da bude smanjen sa 20 na 10 odsto, a razlika bi bila preusmerena igračima u singlu.

Pismo je potpisalo 137 aktivnih tenisera, 28 legendi sporta i 20 nacionalnih federacija, u nadi da će izvršiti pritisak na ATP da preispita predložene promene.

Upravni odbor Tura, koji čine predsednik Andrea Gaudenci, četiri predstavnika turnira i četiri predstavnika igrača, glasaće o predlozima na završnom ATP turniru u Torinu sledećeg meseca.

Reforma dubla deo je šire revizije koju sprovodi ATP, a za koju ta organizacija tvrdi da ima za cilj da ojača Tur od 2028. godine.

ATP je ranije navelo da želi da uspostavi održiviji dugoročni model i da namerava da sačuva važnu ulogu dubla.

- Komercijalni uspeh je važan. Međutim, jednako su važni pravičnost, dobrobit igrača i dugoročno zdravlje tenisa. Hajde da zajedno razvijamo tenis, a da pritom ne zapostavimo dubl igrače - navodi se u pismu igrača.

Predlozi su izazvali ogorčenu reakciju igrača u u dublu kada su predstavljeni u julu.

Britanski par Lojd Glaspul i Džulijan Keš, koji su prošle godine osvojili titulu na Vimbldonu i postali prvi na svetskoj rang-listi, optužili su ATP da pokušava da uništi deo ovog sporta.

Međutim, u teniskim krugovima ima i onih koji smatraju da su promene neophodne. Oni ističu da je izdvajanje 20 odsto nagradnog fonda za dubl nesrazmerno interesovanju koje ta disciplina izaziva kod navijača.

Dubl igrači smatraju da bi ATP trebalo više da promoviše njihovu disciplinu i privuče širu publiku.

Pošto se sve manje singl igrača takmiči u dublu, ATP smatra da sadašnji broj učesnika na turnirima namenjenim isključivo dublu predstavlja veliko opterećenje za organizatore.

- Podržavamo napredak. Razumemo i potrebu da se sport razvija, turniri ojačaju i poveća njihova komercijalna vrednost. Ipak, predložene reforme idu predaleko - navodi se u pismu igrača.

Mnogi igrači i dalje smatraju da ATP nije naročito spreman na pregovore, ali izvori iz te organizacije naveli su da je kompromis verovatan.

Amerikanci braća Majk i Bob Brajan, koje mnogi smatraju najboljim dublom svih vremena, izjavili su da bi podržali igrače ukoliko bi odlučili da pokrenu pravni postupak kako bi zaštitili tu disciplinu.

Oni su 2005. godine predvodili grupu igrača u tužbi protiv ATP, nakon što je ta organizacija najavila radikalne promene u dublu.