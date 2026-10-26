Selektor Sergej Barbarez saopštio je spisak Bosne i Hercegovine za mečeve protiv Švedske i Rumunije u Ligi nacija i na njemu se nalazi jednog od najtalentovanijih mladih igrača. To je Matej Deket, momak rođen 1. oktobra 2009. godine.

Priznao je Deket da je oduševljen pozivom i da to nije očekivao kada je krenuo u školu jutros. Onda je saznao da je na spisku.

- Jutros kada sam krenuo u školu nisam ni slutio da će me dočekati vest koja će dan učiniti posebnim i nezaboravnim, poziv u seniorsku reprezentaciju. Ogromna čast, ponos i motivacija za sve što dolazi. Prvo bih da se zahvalim porodici koja mi je dala ljubav, podršku i verovala je u mene. Zatim klubu Borcu iz Banjaluke koji mi je dao priliku da se razvijam kroz seniorski fudbal, stičem iskustvo i napravim korak koji je doveo do ovog poziva - počeo je Matej objavu na Instagramu.

Naučio je mnogo toga i zna da je pred njim još dug put.