Janik Siner je završio ovu sezonu zbog povrede kolena, a za vreme pauze radi na jačanju tima.

Naime, postoji velika šansa da njegov glavni trener Daren Kejhil ode iz tima i posveti se drugim stvarima. Trebalo je to da se dogodi prošle sezone, pa su produžili saradnju još godinu dana.

Prema informacijama britanskog "Tajmsa" italijanski teniser je već našao njegovu zamenu. U pitanju je Magnus Norman koji radi sa Stenom Vavrinkom. Pošto Švajcarac završava karijeru, jasno je da će jedan od najtraženijih stručnjaka da bude slobodan. A, poziv jednog od najboljih na svetu je dovoljan da nastavi sa radom.

Ne zna se još uvek kada bi to tačno moglo da se dogodi, jer italijanski mediji tvrde da će Kejhil biti uz Sinera tokom Australijan opena.