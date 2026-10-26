Kristijano Ronaldo je podigao veliku buru kada je u prethodnom ciklusu napustio kamp reprezentacije Portugala. Zbog toga je legendarni fudbaler kažnjen, pa je morao da 55 evra, kao i da odmori 30 dana, što znači da bi mogao da igra u novembarskom ciklusu.

Postavljalo se pitanje oko toga koliko Žorž Žezus računa na njega, ali portugalski “Record” otkriva da se Ronaldo nalazi na preliminarnom spisku Portugala za mečeve protiv Danske i Velsa.

Ostaje da se vidi kako će ovo uticati na autoritet selektora Portugala, kao i šta će ostatak tima na ovo reći, pa ko zna, možda Ronaldo i ne bude na konačnom spisku.