Nemački teniser Aleksander Zverev rekao je da ga ne zanima šta o njemu misli Boris Beker.

Beker je, kako kaže Zverev, često umeo da ga kritikuje tokom prethodnih sezona.

Ove nema puno razloga za to, pošto je Zverev osvojio dve Grend slem titule i postaće prvi igrač planete.

- Samo me je jedna osoba kritikovala, da budem iskren, njegovo mišljenje me već nekoliko godina zapravo ne zanima - rekao je Zverev uoči turnira u Beču.

- Svaki put kada je ta osoba nešto rekla, desilo se upravo suprotno - kazao je Zverev.

Zverev će u Beču u prvom kolu igrati protiv Španca Martina Landalusea.