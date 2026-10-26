Fudbalski klub Partizan oglasio se ovog ponedeljka porukom u kojoj se osvrnuo na prethodne dve godine, finansijsku konsolidaciju, teške trenutke i temelje za oporavak kluba.

Iz Humske su podsetili na 26. oktobar 2024. godine, ističući da je tada počela nova era za klub, uz svest da će put do oporavka biti dug i težak.

- Tog dana vaša energija je pokrenula novu eru Partizana. Znali smo da nas čeka dug i težak put oporavka, da se ništa neće promeniti preko noći i da potezi često neće biti laki ni popularni.