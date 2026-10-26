Veliki skandal koji poslednjih dana potresa grčku košarku izazvao je brojne reakcije širom Evrope, a u centru pažnje našao se i Ergin Ataman. Bivši trener Panatinaikosa je najpre podelio informaciju o navodnom pronalasku velike količine novca u kući jednog od osumnjičenih sudija, da bi pet dana kasnije zauzeo znatno oprezniji stav.

Afera je izbila prošle srede, kada su u javnost dospele informacije o hapšenjima više osoba povezanih sa košarkom, uključujući i sudije koje imaju iskustvo u Evroligi. Među njima se, prema dostupnim navodima, našao i slučaj u kojem je u kući jednog od osumnjičenih navodno pronađeno čak 820.000 evra.

Ataman je tada na svom Instagram profilu podelio vest o ovom otkriću, čime je dodatno skrenuo pažnju na slučaj koji je izazvao veliko interesovanje košarkaške javnosti. Njegova objava uklopila se u stavove koji su prethodno dolazili iz Panatinaikosa, čiji predsednik Dimitris Janakopulos već duže vreme javno iznosi svoje nezadovoljstvo pojedinim dešavanjima u evropskoj košarci.

Međutim, turski trener je sada odlučio da spusti loptu.

- Nalazim se u Atini i sa zaprepašćenjem pratim sve što se dešava. Nažalost, ne bi bilo primereno da iznosim svoje mišljenje o pitanju koje se trenutno nalazi pred sudom – poručio je Ataman.

Potom se osvrnuo i na Panatinaikos. Istakao je da je reč o velikoj organizaciji koja će preduzeti neophodne korake povodom čitave situacije.

- Panatinaikos je veoma veliki klub i preduzeće sve neophodne korake povodom ovog pitanja. Želim da pošaljem ljubav i pozdrave svim prijateljima Panatinaikosa, kao i istinskim ljubiteljima sporta – naveo je turski trener.