Slovenački as godinama igra sjajno u najjačoj ligi sveta. Odlično je započeo i novu sezonu pokazavši da je apsolutni lider Los Anđeles Lejkersa. Uprkos tome, višestruki šampion sa Voriorsima ne veruje Luki.

- Postavljate sebi pitanje da li ima misiju, misiju da bude MVP. Mislim da tako razmišlja i ta je to jasno. Prva sezona bez Lebrona, prva sezona gde je tim samo njegov i tako i igra. Ipak, želim da vam kažem da nema šanse da će da dobije to priznanje - rekao je Grin.

Potom je pojasnio svoj stav.

- Zašto? Čim odigra nekoliko loših utakmica ili se povredi i ne odigra nekoliko mečeva, ima da pričaju ljudi opet da je opet sve po istom. Mislim da ljudima dosadi veličanstvo, iako Luka igra sjajno već dugo godina i mislim da će da im ostane dosadno. Da će da gledaju ka Šeju, Jokiću, ljudima koji su već osvojili MVP nagradu. Uz to je i Vembanjama tu, koji je loše počeo sezonu.