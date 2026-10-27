-Postoji samo jedan čovek koja me je konstantno kritikovao - rekao je Zverev na konferenciji za medije u Beču gde mu je plasman u četvrtfinale dovoljan za debi na broju 1.

Iako nije otkrio o kome je reč, svi znaju da je u pitanju Beker

- Iskreno, mene odavno ne interesuje šta on priča – nastavio je Saša.- Kada god je nešto rekao, dogodilo se suprotno.

Beker je svašta zamerao Nemcu.

-Saša treba da sluša još neke savete, a ne samo oca. Mora i da se na mentalnom nivou više razvije - podseća „Punto de brejk“ na neke Bekerove savete i malo ko se ne bi složio sa njegovim rečima.