Matej Deket postao je A reprezentativac BiH, a Crvena zvezda je ne tako davno odustala od njegovog transfera.

Mladi fudbaler banjalučkog Borca Matej Deket našao se na spisku Sergeja Barbareza za predstojeće utakmice u Ligi nacija.

Ukoliko debituje na utakmicama protiv Švedske ili Rumunije – Deket će oboriti rekord Kerima Alejbegovića, nosioca igre ove reprezentacije sa Svetskog prvenstva.

Alajbegović je debitovao sa 17 godina i 350 dana, dok je Deket prvog oktobra tek napunio 17.

– Jutros, kada sam krenuo u školu, nisam ni slutio da će me dočekati vest koja će ovaj dan učiniti posebnim i nezaboravnim, poziv selektora Sergeja Barbareza u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine! Ovo je za mene ogromna čast, ponos i motivacija za sve ono što dolazi, izjavo je Deket povodom poziva u nacionalni tim, čime je praktično izgubljena mogućnost da zaigra za reprezentaciju Srbije, što je bila bojazan kod čelnika tamošnjeg saveza.

Ono što je manje poznato jeste da je Matej Deket bio na radaru Crvene zvezde pre nešto više od godinu dana, ali je srpski šampion odustao od njega. FK Crvena zvezda

Razlog je bio zaključak da ipak imaju talentovanije ofanzivce od njega iz svoje omladinske škole. Pritom je Deket još ranije boravio na probi na Marakani i igrao prijateljske utakmice, ali uzalud.