Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente proglašen je za najboljeg trenera prošle sezone.

On je sa "crvenom furijom" osvojio titulu na ovogodišnjem Mundijalu, a prethodno je 2024. godine trijumfovao i na Evropskom prvenstvu.

- Biti među nominovanima je posebno. Želeo bih da se zahvalim ostalim nominovanima jer su učinili više nego dovoljno da ovo zasluže. Nagrada nije pojedinačna nagrada, ovo je za ceo tim, sjajan tim. Čast je trenirati i raditi sa vama. Hvala FS Španije. Tajna je zaista u radu sa fudbalerima koji su veoma velikodušni, rade solidarno i stavljaju tim iznad sebe - rekao je De la Fuente.

U ženskoj konkurenciji, za najboljeg trenera proglašen je Pere Romeu iz Barselone.